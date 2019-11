La Porsche Taycan con pacchetto Carbon SportDesign sfida il Tesla Cybertruck

Nelle ultime settimane l’attenzione mediatica è stata rivolta soprattutto alla nuova Ford Mustang Mach-E e ovviamente il Tesla Cybertruck, che insieme hanno un po’ messo in ombra la Porsche Taycan. Taycan che oggi torna a far parlare di se grazie a nuovi elementi aggiuntivi.

Ad annunciare le nuove varianti è stata proprio Porsche tramite il suo account ufficiale Facebook, ma di cosa parliamo nello specifico? Ebbene la Porsche Taycan Turbo (modello che si insinua fra la 4S di partenza e la Turbo S) è stata arricchita con il pacchetto Carbon SportDesign e cerchi da 21 pollici Taycan Exclusive Design in carbonio con elementi Glacial Ice-Blue.

Per ammirare in dettaglio la vettura rifinita con questi nuovi dettagli, Porsche ha creato un vero e proprio mini-sito dedicato, nel quale è presente anche la visione a 360 gradi. Ricordiamo che la nuova Porsche Taycan 4S è disponibile in Italia con prezzi a partire da 109.115 euro IVA inclusa, che con gli optional può tranquillamente superare una Taycan Turbo, proposta a 156.817 euro. Al top della gamma invece, già super accessoriata, troviamo poi la Taycan Turbo S, disponibile a 190.977 euro. Per saperne di più vi rimandiamo al configuratore ufficiale della Taycan. Noi abbiamo visto la vettura a Milano e possiamo garantirvi che si tratta di un'auto magnifica, costruita in modo eccellente, trovate le foto dell'evento a questo indirizzo.