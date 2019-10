La Porsche Taycan al Nürburgring: possibile battere la Model S

Nelle ultime settimane sia Porsche che Tesla hanno infiammato il cuore degli appassionati sfidandosi a distanza sul circuito del Nürburgring. Prima è arrivato il record della nuova Porsche Taycan elettrica, poi del prototipo Tesla Model S P100D+, ora però il produttore tedesco fa sapere che potrebbe riprovarci a breve...

Tutto è iniziato il giorno in cui la Taycan si è "laureata" elettrica 4 porte più veloce del Nürburgring con un tempo di 7:42, lo stesso in cui Elon Musk ha annunciato su Twitter l'arrivo della Model S sul tracciato tedesco. Dopo settimane di prove e la presentazione obbligata del prototipo Model S P100D+, con triplo motore potenziato e 7 posti, la berlina americana ha segnato un tempo non ufficiale di 7:23, ben 19 secondi sotto la Taycan, che ora però potrebbe riprovarci.

Secondo Lukas Kramer infatti, product manager della Taycan, la vettura potrebbe tranquillamente abbassare il nuovo tempo della Model S. Questo grazie al boost della variante Turbo S, in grado di spingersi a 751 CV e 560 kW, con ben 1.049 Nm di coppia subito disponibile - è infatti presente un Launch Control per la gestione della partenza. La guerra del record dunque è tutt'altro che finita, al contrario potrebbe essere solo iniziata...