La Porsche Taycan nel nuovo spot che connette passato e futuro

C'è stata una enorme attesa per questa nuova coniugazione di Porsche riguardante le vetture sportive. In molti sono rimasti interdetti dall'idea di un bolide elettrico, tanti altri erano invece estremamente eccitati all'idea. Sono state queste le reazioni generate dalla presentazione del concept Porsche Mission E.

Concept che è poi arrivato sotto i riflettori come Porsche Taycan la quale, comunque andranno le cose, incarna il coraggio della casa tedesca di percorrere un sentiero senza guardarsi indietro.

La EV di Stoccarda genera, nella sua versione top, una potenza elettrificata di 750 cavalli, per uno 0-100 in soli 2,6 secondi e una velocità massima limitata a 260 km/h. L'autonomia è stimata in circa 450 chilometri per singola carica, grazie al pacco batterie da 93,4 kW.

Lo spot però non riguarda i numeri, ma le emozioni, e infatti nella sua descrizione recita:"Potremmo aver cambiato carburante, ma nel cuore giace la stessa anima che rende questa Taycan completamente elettrica una vera Porsche."

Le immagini parlano chiaro. La nuova Taycan si illumina e prende vita in un ampio garage, dentro al quale si trovano tutte le altre Porsche che hanno fatto la storia dell'automobilismo. Queste, una dopo l'altra si accendono in una coreografia esplicita nella quale il colpo finale è rappresentato dal nuovo bolide, caratterizzato dallo slogan:"Diverso carburante. Stessa anima."

Ecco a voi un confronto che la vede paragonata alla Model S di Tesla, la quale le ha lanciato il guanto di sfida per quanto riguarda il record sul giro al Nurburgring.