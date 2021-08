La Porsche Taycan mostra le unghie con il nuovo body kit di RevoZport

L'auto elettrica sta rivoluzionando la mobilità e di sicuro ridimensionerà anche il mondo delle personalizzazioni automobilistiche. Il motore termico può essere ritoccato e migliorato in tanti modi, mentre l’elettrico è più limitato in questo senso. Esteticamente, i limiti dipendono solo dal tuner e alla Taycan ci ha pensato RevoZport.

Il tuner inglese ha infatti progettato non uno, ma ben due body kit per abbellire la Porsche Taycan e renderla molto più aggressiva. La principale differenza tra i due risiede nel livello di “arroganza” che viene aggiunta al mezzo: il kit GT-Z è quello più vistoso e feroce, mentre per un look più incognito, si fa per dire, è disponibile il kit Revoluzione.

Il GT-Z sembra arrivare dritto da un capitolo della serie Need For Speed, e mette in mostra i muscoli a partire dall’anteriore, con un paraurti ridisegnato e dotato di uno splitter in carbonio con tanto di lame laterali, che prosegue poi con le minigonne della fiancata e col diffusore posteriore ispirato alla Porsche 918. Sulla coda invece è spuntato un immenso alettone in fibra, con supporti a collo di cigno, già visti sulla Porsche 911 GT3 RS. La ciliegina sulla torta di questo kit sono i cerchi anteriori ispirati agli iconici BBS Turbofan.

Il kit Revoluzione invece è leggermente più conservativo e riduce quindi le dimensioni delle appendici laterali del frontale così come ritocca l’estrattore posteriore, dalle dimensioni ben più contenute e dalle forme più convenzionali. I cerchi invece sono forgiati in due pezzi e dal design simile a quelli montati di serie sulla 911 GT3 RS.

Il prezzo per la versione più cattiva è di circa 12.700 euro, mentre il kit meno appariscente ha un prezzo di circa 10.100 euro. Il montaggio dei kit andrà sicuramente a sfavore dell’efficienza della Taycan, ma il colpo d’occhio ne gioverà in maniera netta.