Porsche Taycan lanciata a folle velocità in autostrada: il video

La Porsche Taycan è stato il biglietto d'ingresso della casa tedesca nel mondo dell'elettrificazione. La EV sportiva ha praticamente battuto per bene il sentiero delle sportive di serie, portando un design innovativo ma al contempo conservatore e performance eccezionali.

La Taycan è stata la prima vera competitrice della Tesla Model S, infatti le due vetture si sono sfidate senza esclusioni di colpi al Nurburgring, alzando notevolmente l'asticella delle prestazioni che deve adesso garantire una elettrica sportiva.

La velocità massima della tedesca, secondo la stessa Porsche, è di 260 km/h, ma i numeri forniti dalla casa a quanto pare sono stati piuttosto conservativi. Infatti, dal video caricato su Youtube da Alex Dykes per il canale The Fast Lane Car, abbiamo scoperto che la Taycan in condizioni ottimali è capace di superare sensibilmente tale cifra.

La prova è stata fatta sull'Autobahn, in Germania, e ha visto la vettura fallire durante il primo tentativo e raggiungere "soltanto" i 244 km/h. Il risultato è dovuto alle limitazioni della batteria, che in condizioni di bassa capacità residua, limita la potenza a disposizione. Comunque, dopo aver effettuato una ricarica al 100%, Dykes si è rimesso convintamente al volante per un secondo test, il quale ha portato la vettura ad eccedere i dati ufficiali forniti e a spingersi sino ad una una velocità considerevole per una sportiva elettrica: 268 km/h. E' possibile verificare coi vostri stessi stessi occhi, puntando il video al minuto 7:39.

Se non ne siete a conoscenza, vi informiamo sulle specifiche che hanno consentito al bolide di fornire queste prestazioni. Ci sono in realtà due versioni di Taycan, la Turbo e la Turbo S. Mentre la prima è in grado di sprigionare 671 cavalli, la seconda ne genera addirittura 751. Non sono sempre tutti a disposizione però, poiché le vetture hanno a disposizione un sistema chiamato Overboost, il quale restituisce la potenza massima solamente per una dozzina di secondi. Una funzione utile a far raggiungere velocemente la curva successiva in pista, e al contempo a moderare i consumi nell'uso di tutti i giorni.

