La Porsche Taycan diventa supercar: ecco l'eccellente lavoro di un artista

Come ben saprete, Porsche non ha voluto esagerare con la sua Taycan. La prima vettura completamente elettrica del brand tedesco è sicuramente rapidissima e divertente da guidare, ma va a collocarsi nel segmento delle berline premium di taglia media, senza andare quindi ad esibire forme estreme e soluzioni da supercar.

La casa di Stoccarda sarebbe assolutamente in grado di realizzarne una, e questo non è affatto in dubbio. Basti guardare all'incredibile Porsche 918 Spyder per rendersene immediatamente conto. Tornando indietro di qualche anno non possiamo poi non citare la mitica Porsche Carrera GT, che ancora oggi resta salda nell'immaginario di molti appassionati di motori.

Ciò però non ha impedito all'artista che su Facebook risponde al nome di Rain Prisk di rivoluzionare l'aspetto della Taycan per renderla più cattiva, più aggressiva ed esteticamente accattivante. Pochi mesi fa Porsche depositò un brevetto su una eventuale succeditrice alla 918, e l'opera di Rain Prisk in questo calzerebbe a pennello.

Il suo lavoro è visibile dal post in fondo alla pagina, dove si nota un rendering di altissimi livello. Alcuni elementi, come i fari anteriori e buona parte del paraurti, restano per gran parte quasi invariati, mentre altre zone risultano integralmente riviste. Il tetto ad esempio è molto più basso, e consente l'implementazione di un parabrezza più inclinato. Gli specchietti retrovisori diventano più sottili e affusolati, le pinze freno di un verde acido (richiamo alla 918 Spyder?) e la fiancata tesa in allungamento a dare un look innegabilmente sportivo.

Purtroppo l'atto di re-design di Rain Prisk si ferma ad un singola inquadratura, e non ci sarebbe dispiaciuto poter assistere ad una rappresentazione più dettagliata, ma in ogni caso a breve potremmo avere davanti ai nostri occhi una hypercar ufficiale del marchio: durante un'intervista per Autocar, il capo del design Porsche, Michael Mauer, si è affrettato a smentire le voci intorno ad una eventuale macchina da 2.000 cavalli, ma non le ha messe totalmente a tacere.

Nel frattempo torniamo coi piedi per terra, poiché vogliamo avviarci a chiudere mostrandovi una prova su strada della Porsche Taycan Turbo: il bolide elettrico da 680 cavalli. In ultimo vogliamo citare anche i dati relativi alle vendite della vettura BEV: a quanto pare i consumatori ne sono entusiasti, per cui nel Regno Unito la Taycan ha battuto tutte le sue sorelle senza alcun problema.