Porsche Taycan da Guinness World Record con il maggior dislivello registrato da un'auto EV

Il record registrato dalla Porsche Taycan Cross Turismo è nato un po’ per caso, quando il protagonista di quest’impresa ha deciso di unire la sua passione per le auto e per i viaggi. L’idea alla base del record era quella di percorrere il maggior dislivello possibile partendo dal punto più basso fino ad una delle vette più alte degli Stati Uniti.

Il percorso pianificato dal team attraversava cinque stati, con un dislivello complessivo di 4843 metri e una lunghezza totale di 2253 chilometri, partendo dalla miniera di Eagle Mine, in MIchigan, fino alla sommità della Pikes Peak, in Colorado. Per portare a termine quest’impresa ci sono volute 33 ore e 48 minuti, al termine delle quali è stato attribuito il Guinness World Record.

J.F. Musial, a capo del team del record, ha detto: “È iniziato come un ‘e se?’ - un progetto di passione, che mescola il nostro amore per le auto e i viaggi e lo porta agli estremi. Volevamo guidare dal punto più basso d'America a uno dei più alti, la Pikes Peak, dove abbiamo trascorso innumerevoli ore a filmare la famosa salita. Il progetto si basava su tanta buona volontà e un'auto che è praticamente unica nel suo mix di abilità”.

La Porsche Taycan Cross Turismo (qui potete leggere la nostra prova della Taycan Cross Turismo) è stata infatti una preziosa alleata nel raggiungimento di questo record, data la sua natura elettrica e il suo assetto capace di adattarsi a diverse condizioni. Questi elementi sono serviti più che altro alla partenza, dove la Taycan ha percorso il terreno accidentato della miniera di nickel e rame, partendo da una profondità di 540.8 metri sotto il livello del mare.

Per raggiungere la vetta della Pikes Peak nelle quasi 34 ore successive, il team aveva pianificato dei turni alla guida alternando tra loro tre gruppi di persone che si sarebbero messe alla guida, per arrivare al traguardo, posto a 4302 metri.

A tal proposito Musial ha aggiunto: “È stata una delle cose più difficili che abbia mai fatto, ma immagino sia per questo che è un record! Grazie ai team di Eagle Mine e Pikes Peak e del Guinness World Records, per supportare quello che era iniziato come un sogno ad occhi aperti e si è trasformato in qualcosa che nessuno di noi dimenticherà mai. Ora, ho bisogno di dormire per una settimana...”.

Il record appena registrato non è certo semplice da replicare, ma chissà che non arrivi qualche degno sfidante nei prossimi anni, magari a bordo di una Ford Mustang Mach-e, che detiene già un Guinness World Record per l’efficienza.