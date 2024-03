5 supercar 'track only' che sono più lente della Porsche Taycan Turbo GT

La Porsche Taycan GT ha recentemente segnato sul circuito di Laguna Seca il tempo record sul giro singolo di 1:27,87 e al Nurburgring di 7:07,55, battendo auto come la Tesla Model S Plaid e staccando di 26 secondi la già potente Porsche Taycan Turbo S pre-restyling. Reggerà il confronto con 5 supercar a benzina pensate per la pista?

Il pacchetto aggiornamenti svelato con l'annuncio della nuova Porsche Taycan Turbo GT rende questo modello l'auto elettrica più veloce mai affrontata sul Green Hell. Certo non rientra nelle 10 vetture più veloci in assoluto, il paragone con 5 supercar a benzina fa in ogni caso impressione anche ai più scettici sull'elettrico.

McLaren 720S - 7:07,99

Con un motore V8 biturbo da 4,0 litri che sprigiona una potenza di 710 cavalli e 770 Nm di coppia, si parla sicuramente di una vettura che non ha mai fatto lamentare nessuno per "scarse" prestazioni, anzi, purtroppo però non è stata in grado di battere con Christian Gebhardt il tempo della nuova Taycan.

Lexus LFA Nurburgring Package - 7:14,64

La versione speciale Nurburgring montata sulla Lexus LFA non è stata sufficiente a battere la Porsche elettrica. Nonostante le numerose modifiche che le hanno permesso di aggiungere 10 CV, il tempo rimane comunque superiore.

Ferrari 488 GTB - 7:21,63

Ebbene sì, la Taycan batte anche la versione standard della 488 GTB, vettura creata sulla base della 458, sulla quale è poi stato montato un V8 da 3,9 litri che produceva 661 CV e 760 Nm di coppia.

Jaguar XE SV project 8 - 7:23,16

Questa sorprendente vettura fu utilizzata da Jaguar per ottenere il record oggi detenuto da Porsche, montando sotto al cofano di questo bolide un motore V8 sovralimentato capace di sprigionare 592 cavalli e 700 Nm di coppia.

Porsche Carrera GT - 7:28,00

La Taycan batte infine anche la sorella Carrera GT, i dati probabilmente non stupiscono poiché si parla di un'auto di 20 anni, ma comunque un modello sensazionale.