Porsche Taycan a gonfie vele negli USA: vende il doppio della Panamera

La Porsche Taycan appare sempre più come una scommessa vinta per il marchio di Stoccarda. Negli Stati Uniti la sportiva elettrica non solo ha superato le vendite della Panamera, a motore termico, ma lo ha fatto con un rapporto di 2 a 1.

La Taycan, considerando sia la berlina che la Cross Turismo, è stata venduta negli Stati Uniti in 9.419 esemplari. La Panamera, sempre considerando entrambi gli stili di carrozzeria, ha totalizzato 4.257 unità vendute. Entrambi i modelli fanno segnare un dato positivo per Porsche, la richiesta di Panamera è aumentata del 10% rispetto al 2020, mentre quella della Taycan è più che raddoppiata! L'ammiraglia elettrica si è avvicinata pericolosamente alle vendite della 911; l'iconica sportiva Porsche, considerando tutti gli allestimenti, è stata venduta a 10.042 clienti americani. Le 718 si sono dovute accontentare di 4.292 vetture vendute tra Boxster e Cayman.

Come prevedibile i numeri più imponenti appartengono alla categoria SUV. La Cayenne è stata acquistata da 17.299 clienti, mentre la Macan è riuscita a piazzare 24.716 unità. Sommando l'intera gamma Porsche Cars North America ha consegnato 70.025 veicoli nel 2021: è un nuovo record.

Ben il 17% di queste auto sono elettrificate. Il successo di Taycan ha spinto al 13.5% la percentuale delle elettriche pure. Per soddisfare i gusti dei palati più sportivi a primavera arriveranno la Taycan GTS e la Taycan Sport Turismo GTS. Le voci di corridoio indicano per il futuro l'arrivo di un Super SUV, più grande e lussuoso rispetto al Cayenne.