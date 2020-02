Porsche Taycan esplode in un garage, un video testimonia il violento incendio

Un report pubblicato non molte ore fa da Electrek, noto portale dedicato alle auto elettriche, ci ha fatto sapere che una Porsche Taycan è esplosa in un garage della Florida, distruggendo completamente la costruzione che la conteneva e ovviamente la macchina stessa. Al momento le cause dell'incidente sono completamente sconosciute.

Inizialmente si trattava praticamente di una notizia da prendere con le pinze, in quanto riportata da persone del posto che hanno condiviso l'accaduto su Twitter. Adesso però, nonostante la casa non abbia commentato l'evento in termini tecnici, Porsche ha confermato l'identità della macchina.

Un post fatto su TaycanEVForum ha ricevuto una risposta dal portavoce ufficiale di Porsche Calvin Kim, che ha commentato in questo modo:"Per fortuna non sono stati riportati feriti. L'investigazione è appena iniziata, e quindi al momento non ci sono informazioni ulteriori da rilasciare."

Un video da poco pubblicato su YouTube dal canale Cop Block channel, e al quale potete assistere voi stessi, mostra le terribili conseguenze dell'esplosione. La Taycan è completamente distrutta e assolutamente irriconoscibile, così come il garage dentro il quale era stata disposta. Certo non sarà felice il proprietario della EV, che oltre agli oltre 150.000 euro investiti per la macchina dovrà anche sistemare lo stabile da capo.

A ogni modo sulla elettrica tedesca si è espresso anche il noto miliardario Bill Gates, e lo ha fatto in termini entusiastici. Infatti il bolide è capace di scattare da 0 a 100 km/h in appena 2,4 secondi e di fornire un'autonomia più che sufficiente, stando ad una prova effettuata sul campo.