La Porsche Taycan elettrica vende più della 911: primi segnali di una nuova era

Appena qualche ora fa vi abbiamo raccontato del 2021 da record di Porsche, commercialmente parlando. Il marchio di Stoccarda ha consegnato nel mondo 301.915 veicoli, dentro questi dati però si annida una notizia nella notizia. La Taycan vende già più della 911.

Potrebbe sembrare incredibile, e quasi blasfemo per gli appassionati più duri e puri di Porsche, ma l'elettrica a quattro porte è risultata essere la terza vettura più venduta del brand con 41.296 esemplari, cifra che fra l'altro rappresenta il doppio rispetto a quella del 2020. Alle prime due posizioni troviamo rispettivamente Macan e Cayenne, con 88.362 e 83.071 unità. Anche la 911 è cresciuta negli ultimi 12 mesi, si è comunque attestata come quarta con 38.464 unità, più del doppio rispetto al 2020.

La novità elettrica di casa Porsche ha dunque conquistato più clienti di un'icona intramontabile come la 911 e i motivi possono essere diversi. Innanzitutto abbiamo il fattore novità, con la nuova tecnologia elettrica che sta attirando sempre più utenti in tutto il mondo; del resto la Taycan è una vettura ad altissime prestazioni, l'unica cosa che le manca rispetto alle sorelle termiche è il sound del motore, grazie a una dinamica di guida eccezionale però è possibile sorvolare anche su questo aspetto.

Poi non bisogna sottovalutare le dimensioni: la 911 è una vettura consigliata soprattutto se si viaggia da soli o in due per via degli spazi ridotti, mentre la Taycan è una familiare a tutto tondo, soprattutto nella sua ottima variante Cross Turismo che abbiamo guidato nel nord della Francia. I tempi dunque stanno cambiando e Porsche assieme a loro.