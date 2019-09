La Porsche Taycan sarà la prima elettrica a ricevere il tuning di Hennessey

La celebre Hennessey ha deciso che è il momento di mettere le mani anche sui veicoli elettrici. La casa texana, celebre per i suoi tuning estremi su auto di lusso come le Ferrari e le McLaren, ha scelto anche l'auto ideale per questo passo storico. Non sarà una Mustang, ma la nuovissima Porsche Taycan Turbo S.

"È da davvero un bel po' che abbiamo in mente di fare qualcosa con i veicoli elettrificati", ha spiegato il CEO dell'azienda, John Hennessey. "Abbiamo avuto la sensazione che la Porsche Taycan era la base ideale per modificare la nostra prima elettrica".

Hennessey si è costruita una fama internazionale per la sua abilità nel prendere bolidi potentissimi, e renderli follemente ancora più potenti. Ad esempio, hanno creato una Mustang GT500 da 1.200CV. Certo, con le elettriche è un'altra storia e il compito è estremamente complesso. Così i texani hanno deciso di iniziare con un primo passo, partendo da un boost puramente estetico, salvo poi mettersi con calma a capire come potrebbero dare alla Porsche Taycan ancora più potenza. Non che ne abbia molto bisogno, paliamo di una auto in grado di battere in velocità alcune delle hypercar più blasonate.

"In un primo momento inizieremo con modifiche semplici, come i cerchioni, i freni e upgrade agli interni e agli esterni, ad esempio rendendo il fronte più aggressivo e aggiungendo uno spoiler", ha continuato il CEO. "Dopo di che, inizieremo a studiare cosa si potrebbe fare per aggiungere più potenza".