La Porsche Taycan Cross Turismo è finalmente senza veli

A brevissimo Porsche lancerà sul mercato una Taycan di dimensioni generose, la quale andrà a incontrare i gusti degli automobilisti in cerca di una vettura completamente elettrica in versione station wagon. In attesa di conoscere date ufficiali nel merito, l'imminente Taycan Cross Turismo è stata avvistata sulle strade pubbliche senza camuffamento.

Le immagini della galleria in fondo alla pagina sono merito dei fotografi di InsideEVs, i quali hanno immortalato un esemplare con scatti di buona qualità. Badate, la Taycan Cross Turismo è già stata vista in giro più volte, ma in ognuna di esse gli esemplari in questione erano lievemente o pesantemente camuffati, a differenza di quest'ultimo "incontro".

Come già accennato in apertura, gli amanti delle vetture familiari saranno in visibilio, ma nonostante la crescita dimensionale la Taycan Cross Turismo ha mantenuto un aspetto molto sportivo, quasi da shooting brake. Ovviamente il modello andrà ad offrire capacità di carico piuttosto generose, con un bagagliaio posteriore da 366 litri che va quasi a toccare in volume quello della rivale Tesla Model S.

E' bene inoltre aspettarsi un aumento del peso complessivo, così come un incremento del coefficiente aerodinamico, per cui è lecito ipotizzare un lieve decremento dell'efficienza generale e delle performance massime. La casa automobilistica di Stoccarda non ha provato a compensare migliorando l'output rispetto al modello coupé, e difatti la Cross Turismo erogherà i medesimi valori in potenza e coppia visti fino ad oggi.

Per chi non lo sapesse, il powertrain della Taycan più capace in assoluto è quello montato sulla variante Turbo S. Esso sprigiona la bellezza di 761 cavalli di potenza e garantisce un'erogazione istantanea della coppia: il risultato si traduce in una velocità massima di circa 260 km/h, mentre lo scatto da 0 a 100 km/h è misurabile in 2,8 secondi. Riguardo il prezzo al momento non sappiamo assolutamente nulla, ma bisogna mettere in conto un piccolo rincaro.

Restando in tema di auto completamente elettriche di recente approdo sul mercato, vogliamo rimandarvi a un interessante video circa la qualità costruttiva della nuova Tesla Model Y: il crossover elettrico di Elon Musk migliora a vista d'occhio. Purtroppo il veicolo non è ancora in vendita sul suolo europeo, e per quello dovremo aspettare l'operatività della Giga Berlin: l'enorme impianto produttivo Tesla in costruzione sul territorio tedesco.