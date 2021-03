La Porsche Taycan Cross Turismo è tra noi: praticità e comfort a zero emissioni

La Porsche Taycan Cross Tursimo non è di certo la prima auto elettrica station wagon che sia mai stata presentata, ma il silenzioso veicolo appena presentato in diretta streaming rappresenta comunque un modello estremamente intrigante per una specifica fascia di pubblico.

La vettura combina tutte le qualità di una normale berlina con delle forme allungate che incrementano la versatilità generale. L'assetto è stato sollevato di 20 millimetri rispetto alla Taycan (ecco la versione Turbo S in azione), ma per coloro i quali vogliono cimentarsi in un fuoristrada più impegnativo è stato persino ideato il pacchetto Off Road Design Package per incrementare l'altezza dal suolo di ulteriori 10 millimetri. Il kit, opzionale, include anche dei rinforzi in plastica in tutta la parte inferiore della carrozzeria, ma è ovvio che le differenze maggiori che la Cross Turismo apporta concernono il retrotreno, dove il tetto prosegue fin quasi a pareggiare l'escursione del paraurti.

Come era lecito attendersi, la station wagon a zero emissioni monta sospensioni ad aria esclusive ed un sistema di trazione all-wheel drive dovuto alla disposizione dei motori elettrici. La gamma sia apre con la Taycan 4 Cross Turismo, che stranamente non è disponibile in versione berlina e gode nonostante tutto di trazione integrale (la Taycan 4S è a trazione posteriore). I cerchi invece sono stati progettati appositamente, e il cliente potrà scegliere fra set da 20 o 21 pollici che dividono ulteriormente la station wagon dalla berlina.

La configurazione di base, la già menzionata Taycan 4 Cross Turismo, offre una potenza massima di 476 cavalli, un'accelerazione da 0 a 100 km/h da 5,1 secondi e una velocità di punta di 220 km/h. Il range per singola carica invece è compreso fra i 389 ed i 456 km in ciclo WLTP. Susseguentemente troviamo la Taycan 4S Cross Turismo. Essa mette a disposizione 571 cavalli di potenza, uno 0 a 100 km/h da 4,1 secondi e una velocità massima di 240 km/h. L'autonomia varia tra i 388 e i 452 km.

Salendo ancora ci imbattiamo nella Taycan Turbo Cross Turismo da 680 cavalli massimali, con uno 0 a 100 km/h misurabile in 3,3 secondi e capace di raggiungere i 250 km/h. Autonomia compresa fra i 395 e i 452 km. In cima c'è la Taycan Turbo S Cross Turismo, che sotto il pedale dell'acceleratore nasconde 761 cavalli di potenza che catapultano la vettura a 100 km/h da ferma in appena 2,9 secondi e fino ai 250 km/h. In questo caso il range ne risente: da 388 a 419 km.

In molti si staranno chiedendo a quanto possa ammontare l'esborso per portarsi a casa la wagon elettrica tedesca. Ebbene, il marchio di Stoccarda ha deciso di mettere a disposizione la EV dalla prossima estate alla cifra di partenza di 96.841 euro.