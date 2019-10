La Porsche Taycan Cross Turismo filmata al Nürburgring: il video

La Porsche Taycan è sicuramente una delle auto più chiacchierate del momento, l’unica in Europa che sia riuscita - sul piano tecnologico - a rispondere per le rime a Tesla. Un sicuro successo commerciale, che ha le unità 2020 già tutte vendute e che nel prossimo futuro avrà anche una versione Cross Turismo.

Con queste parole indichiamo brutalmente una Taycan station wagon, con la parte posteriore allungata e rialzata per fare posto a un bagagliaio di certo più capiente della versione standard. Che sia questa la risposta di Porsche - temporanea almeno - alcrossover Model Y in arrivo nel 2020 (in Europa ci vorrà probabilmente il 2021)?

Al di là della rivalità che corre fra gli USA e la Germania, è interessante vedere - in un nuovo video spuntato su YouTube - la vettura sotto forma di prototipo girare sulmitico tracciato del Nürburgring, teatro di recente della sfida fra la Taycan Turbo S e le nuove Model S P100D+ di Elon Musk, che saranno prodotte a partire da fine 2020 con ben tre motori sotto la carrozzeria. Tornando alla Taycan Cross Turismo, Porsche ha tentato di confondere i fotografi installando dei falsi scarichi, la mancanza di suoni però ha tolto ogni dubbio...