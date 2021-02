La Porsche Taycan Cross Turismo è l'elettrica che non teme il fuoristrada

Sono passati circa tre anni da quanto Porsche presentò al pubblico la sua Mission E Cross Turismo al Salone di Ginevra. La vettura era la variante station wagon del modello il quale sarebbe diventato, di lì a poco, la Porsche Taycan che tutti conosciamo.

Quest'ultima è arrivata sul mercato nell'entusiasmo di buona parte di coloro i quali erano interessati all'acquisto di una EV che non trascurasse l'identità del brand e che fosse in grado di offrire tanta qualità anche dentro l'abitacolo, ma le persone interessate ad un modello un po' più capiente e adatto ad ogni tipo di situazione sono ancora in attesa.

Adesso però Stefan Weckbach, l'uomo a capo della lineup di modelli Taycan, si è messo al volante di una Taycan Cross Turismo molto vicina alla versione definitiva per condividere i primi dettagli preliminari di un bolide elettrico tanto atipico. Certo è che le station wagon a zero emissioni esistono già, ma il fatto che sia la casa automobilistica di Stoccarda a puntarvi alimenta di molto l'attenzione verso un'operazione del genere.



Porsche descrive la vettura come un cross utility vehicle, e cioè come un CUV dotato di sistemi i quali lo rendono estremamente adatto alle strade più impervie. Gli ingegneri del team hanno calibrato appositamente le sospensioni per sollevare il fondo della macchina dal suolo, mentre lo spazio di carico posteriore è sicuramente più ampio se paragonato a quello della berlina.



Molto interessante poi il fatto che Weckbach abbia confermato la maggiore spaziosità delle sedute posteriori, cosa che potrebbe suggerire la presenza di un passo allungato o di una migliore distribuzione degli elementi interni (i primi avvistamenti smentiscono grosse differenze dimensionali).



In base ad un report pubblicato da Auto Bild verso la fine dell'anno scorso, anche Audi potrebbe sfruttare questi sviluppi per lanciare sul mercato una variante familiare della e-tron GT, ma con ogni probabilità non la vedremo commercializzata prima del 2022.



In chiusura, per non allontanarci da Stoccarda, vogliamo citare un peculiare record che un esemplare di Taycan Turbo S ha appena disintegrato: la EV è entrata nel Guinness World Record per il record di velocità al chiuso.