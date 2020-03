Porsche Taycan Cross Turismo: arriva entro il 2020, poi nel 2022 la Macan EV

La Porsche Taycan Cross Turismo dovrebbe arrivare entro la fine del 2020. L'azienda di Stoccarda ha rivelato anche nuove informazioni sulla Macan EV, il SUV compatto che dovrebbe rimpiazzare l'attuale versione a combustione (dopo un primo periodo di "convivenza").

Quest'anno è il turno della versione di produzione della Mission E, concept presentata a Ginevra due anni fa. Mentre la versione Turbo della berlina elettrica viaggia già sopra i 15mila ordini — e le elettrificate del brand in Germania vanno sempre meglio—, Porsche si prepara a sfornare una nuova versione rialzata dell'EV. Si chiamerà Porsche Taycan Cross Turismo.

Sebbene Porsche l'abbia ufficializzato nell'ultimo report dedicato ai risultati dell'azienda, purtroppo la situazione attuale ci invita a prendere ogni dichiarazione rivolta all'immediato futuro con la massima cautela.

Siamo invece molto più ottimistici sulle previsioni per gli obiettivi fissati più in là sul tempo. Ad esempio Porsche prevede che un auto su due tra quelle vendute sarà a batteria entro il 2025.

Viene confermato l'approdo della Macan EV nel 2022. Il Suv compatto elettrico, come anticipato da un precedente rumor, dovrebbe convivere con una versione con design aggiornato della versione a motore termico almeno fino al 2023. Dopodiché è verosimile che non sentiremo più parlare di versioni a benzina del SUV. Porsche ha messo sul piatto ben 600 milioni per preparare lo stabilimento di Lipsia alla rivoluzione elettrica.