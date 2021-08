Con la Porsche Taycan Cross Turismo a 248 km/h: test accelerazione della 4S

Lo scorso mese di luglio abbiamo avuto la possibilità di provare la nuova Porsche Taycan Cross Turismo nel nord della Francia, dove pur spingendo a dovere la vettura non abbiamo potuto effettuare veri e propri test di accelerazione. A questi ha pensato il canale YouTube AutoTopNL, che ha portato l’elettrica tedesca a 248 km/h.

A listino abbiamo ben quattro Taycan Cross Turismo: 4, 4S, Turbo e Turbo S. Noi abbiamo guidato sia la 4S che la Turbo S e vi assicuriamo che nella versione top di gamma l’accelerazione è davvero da brividi. AutoTopNL ha testato l’accelerazione della 4S che, pur non essendo la più potente della gamma, ha comunque fatto segnare tempi interessanti.

La “mid-range” di Porsche, con 420 kW di potenza e un doppio motore con trazione All-Wheel Drive, ha fatto segnare uno 0-100 km/h possibile in soli 4 secondi, lo scatto 0-200 km/h è stato invece possibile in appena 12,8 secondi. Nonostante la scheda tecnica ufficiale parli di 240 km/h di velocità massima, AutoTopNL ha raggiunto i 248 km/h (246 km/h misurati con GPS).

Ricordiamo che le versioni Turbo e Turbo S possono fare anche meglio, con la top gamma che accelera da 0 a 100 km/h in appena 2,9 secondi. Ogni Cross Turismo ha inoltre in dotazione una pesante batteria da 93,4 kWh, questo però grazie ai potenti motori passa in secondo piano…