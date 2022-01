La Porsche Taycan coupé 2 porte prende vita in un video render

La Porsche Taycan è di sicuro una delle migliori auto elettriche del momento, un bestseller istantaneo che negli USA vende il doppio rispetto alla Panamera. La gamma è stata poi impreziosita con l'interessante Taycan Cross Turismo che abbiamo guidato nel Nord della Francia, in molti però sognano una versione coupé.

La Taycan commercializzata da Porsche sin dal suo debutto è infatti una 4 porte (5 nel caso della Cross Turismo) familiare che offre molto spazio ai suoi occupanti, c'è però più di un appassionato che sogna una Taycan Coupé 2 porte, un'elettrica arrabbiata e compatta che potrebbe decisamente lasciare il segno sul mercato.

Da parte di Porsche al momento non è arrivata alcuna conferma ufficiale, il canale YouTube 2NCS però ha immaginato la vettura con dovizia di particolari in un nuovo video render. Alla base del progetto c'è una Taycan Turbo S, creare un'auto reale però non è semplice quanto costruire un render: per la creazione di una coupé Porsche potrebbe avere seri problemi con la piattaforma, con quella attuale non abbastanza compatta.

Pur riuscendo a ottenere un pianale a misura, il marchio potrebbe non riuscire a installare una batteria sufficientemente capiente, dunque il rischio di avere una coupé dalle prestazioni troppo sacrificate e un'autonomia non così ampia sarebbe molto alto. Vedremo però cosa riusciranno a fare a Stoccarda...