La Porsche Taycan batte davvero la Tesla Model S? Dubbi sul video Top Gear

Nella giornata di ieri 30 ottobre vi abbiamo mostrato un video di Top Gear nel quale si mettevano faccia a faccia la Tesla Model S e la nuova Porsche Taycan, con la tedesca che aveva la meglio sull’americana. Quanto sono realistici i risultati del video?

A sollevare più di un dubbio è stato Brooks Weisblat del canale YouTube DragTimes (forse vi ricorderete di lui per il video, poi rivelatosi recitato, del poliziotto che fermava una Model 3 in marcia senza conducente). Sembra infatti che i risultati ottenuti da Top Gear, che vedevano la Model S perdente sul quarto di miglio, non siano in realtà del tutto veritieri - o almeno, non i migliori ottenibili.

La trasmissione BBC ha dichiarato di aver percorso con la berlina americana i 400 metri in 11,08 secondi tagliando il traguardo a 199 km/h, mentre con la 4 porte tedesca era possibile toccare i 10,69 secondi. Weisblat, come molti utenti Tesla là fuori, hanno ricordato che la nuova Model S Performance sia in realtà in grado di percorrere i 400 metri in 10,766 secondi, record ufficiale NEDRA (National Electric Drag Racing Association) conseguito proprio da Brooks Weisblat.

La Porsche sarebbe, anche con questo tempo, un passetto avanti, la distanza però si ridurrebbe praticamente a un soffio, saremmo di fronte a una quasi parità. Non sappiamo quante prove siano state fatte dalla trasmissione BBC, inoltre molte cose possono intaccare la buona riuscita di una drag race, basta un’indecisione del pilota alla partenza e addio risultato migliore.

Ciò che è certo è che abbiamo bisogno di ancora nuove sfide 1:1 fra la Model S e la Taycan, anche solo per il nostro puro e semplice divertimento.