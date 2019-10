La Porsche Taycan è arrivata a Milano: le nostre foto dell'evento

A inizio settembre la nuova Porsche Taycan ha ufficialmente fatto il suo debutto sul "mercato che conta", aprendo di fatto una nuova era elettrica per il costruttore tedesco. La vettura sarà consegnata solo nel 2020, a Milano però è arrivato un esemplare Turbo S che abbiamo toccato con mano.

Davvero un'emozione unica vedere la prima 100% elettrica di Porsche "dal vivo", così come entrare nell'abitacolo ultra tecnologico che presenta schermi LCD praticamente ovunque, anche sul lato passeggero. Come detto sopra abbiamo potuto vedere una unità Turbo S, la top gamma, che parte da un prezzo non proprio accessibile di 190.977 euro IVA inclusa e rappresenta il non plus ultra della casa di Stuttgart, l'auto più veloce del loro listino.

Chiaramente non è la sola variante acquistabile, al contrario abbiamo la Turbo, con prezzi a partire da 156.817 euro, e l'ultima annunciata 4S, che si può avere a partire da 109.115 euro - con una marea di accessori opzionali, con i quali si possono superare tranquillamente anche i 200.000 euro.

La serata di debutto a Milano è stata poi caratterizzata dalla presenza del pilota Marc Webber, che ha collaborato al collaudo dell'auto e l'ha guidata in una serie di test al Nürburgring, circuito dove l'auto ha girato in 7:42. Al di là dei prezzi e della potenza bruta, la Porsche Taycan rappresenta una risposta seria all'innovazione di Tesla, con ricarica possibile fino a 350 kW con un prossimo aggiornamento e un sistema elettrico a 800 volt, assolutamente inedito nel panorama attuale. Certo averne una non sarà semplice, poiché tutti gli ordini 2020 sembrano essere già sold out, tanto che Porsche ha già annunciato un incremento della produzione - ma solo dal 2021. Speriamo vengano anticipati i tempi. Nel frattempo vi lasciamo in compagnia della nostra galleria di immagini.