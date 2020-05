Questa Porsche Taycan è andata distrutta, ma costa più di prima

La Porsche Taycan è una delle vetture elettriche più costose in assoluto, soprattutto se si opta per una variante Turbo S della berlina premium. Eppure se qualcuno crede che un esemplare distrutto possa abbatterne i costi dobbiamo dire che, almeno caso che oggi sottoponiamo alla vostra attenzione, si sbaglia di grosso.

La Taycan che potete ammirare attraverso la galleria di immagini in calce è stata coinvolta in un incidente e, potete notarlo tranquillamente, non può tornare in strada senza prima esser stata sottoposta a importanti lavori di riparazione. Nonostante tutto il suo valore si attesta intorno ai 150.000 euro, che è più o meno quanto si chiede per una Taycan Turbo nuova di zecca.

Come è immaginabile, nessuno offrirà mai tanti soldi per un'auto sfasciata, e per fortuna il prezzo è soltanto un'indicazione del valore di un esemplare di seconda mano, che è comunque di ardua stima a causa dei pochissimi pezzi disponibili sul mercato. Da quello che sappiamo questa potrebbe risultare essere la prima Taycan andata distrutta in assoluto.

Questo ci porta a chiederci quanto valga realmente basandoci sui lavori necessari a riportarla ai vecchi fasti. Le ruote anteriori sono completamente distrutte, il paraurti schiantato, e le sospensioni probabilmente fuori uso. Il cerchio posteriore sinistro ha un angolo bizzarro, e la vettura presenta di sicuro altri danni importanti e non visibili.

Oltre a questo bisogna considerare anche le riparazioni agli interni, dove gli airbag sono ovviamente esplosi ed è necessaria la sostituzione di alcune componenti. Per questi ultimi poi, i clienti di Porsche lo sapranno, il trattamento è davvero costoso. In ogni caso, se siete interessati a trattare per portarvi a casa la Taycan, date un'occhiata al sito di Copart.

Per chiudere vi rimandiamo a dei test approfonditi su una Porsche Taycan Tubo S: ecco i dati su 0 a 100 km/h, quarto di miglio e velocità massima. La prima auto completamente elettrica della casa automobilistica tedesca è stata tra l'altro ampiamente lodata da uno dei conduttori di Top Gear, il noto Chris Harris, che l'ha definita estremamente comoda.