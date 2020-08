Porsche Taycan 2021, tantissime nuove funzioni e accelerazione da urlo

Nonostante la Porsche Taycan Turbo S sia disponibile sul mercato da poco tempo si prepara già al primo aggiornamento con il MY 2021, disponibile in concessionario da ottobre 2021. Nessuna modifica estetica, se non i nuovi colori, ma tante interessanti funzioni per rendere la Taycan sempre più tecnologica e funzionale.

La Taycan 2021 godrà di una migliore accelerazione: il tempo dello 0-200 km/h, con Launch Control attivato, è di 9,6 secondi, un miglioramento di due decimi dall'attuale modello. La ricarica si arricchisce della funzione Plug & Charge, consentendo di ricaricare l'auto senza l'utilizzo di carte di credito o app. Inserendo il cavo di ricarica di una stazione compatibile con la tecnologia l'auto stabilisce une comunicazione crittografata ed inizia automaticamente il sistema di ricarica, pagando automaticamente.

Di serie anche il sistema Smartlift che, collegato alle sospensioni pneumatiche adattive, permette di aumentare l'altezza del veicolo in sezioni ricorrenti, come in presenza di dossi o di repentini cambi di inclinazione dell'asfalto. Smartlift inoltre gestisce anche l'altezza di guida in autostrada impostando l'assetto del veicolo per il miglior compromesso tra efficienza e comfort di guida. Ancora più comodità per l'auto definita da Chris Harris di Top Gear come "la Porsche più comoda di sempre".

Numerosi i nuovi optional, a partire dal display head-up a colori. Quest'ultimo proietta sul parabrezza le informazioni più importanti per il conducente, evitando distrazioni. Può incorporare informazioni sulle chiamate o far apparire le indicazioni del navigatore. Optional anche il caricabatterie di bordo da 22 kW, che permette di ricaricare in metà del tempo rispetto al caricabatterie standard da 11 kW.

Sarà per tutti una nuova funzione di ricarica che limita la capacità a 200 kW quando si decide di fare una pausa più lunga, la modalità sarà attivabile dal display centrale e aiuterà a prolungare la vita della batteria e a ridurre la perdita di potenza dopo anni di uso.

Nuove funzioni saranno disponibili anche per la ricarica da casa, come la funzione power grad, che previene il sovraccarico dell'impianto domestico, e ottimizzazioni che permettono di usare soltanto l'energia in eccesso del sistema fotovoltaico. Nuovo model year, nuovo look, la Taycan sarà disponibile in sette nuovi colori: Mahogany Metallic, Frozenberry Metallic, Cherry Metallic, Coffee Beige Metallic, Chalk, Neptune Blue e Ice Grey Metallic.