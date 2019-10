Porsche sta sviluppando un aereo elettrico a decollo verticale con Boeing

La mobilità negli ultimi anni ha subito notevoli miglioramenti, sia verticalmente che orizzontalmente. La differenziazione nella tipologia dei trasporti sta raggiungendo una varietà invidiabile e Porsche è in prima linea in questo campo.

La casa automobilistica tedesca ha avviato una partnership con Boeing per lo sviluppo e la costruzione di un aereo elettrico a decollo e atterraggio verticali. Non si tratta della prima azienda che si lancia in un progetto simile, infatti negli ultimi anni la capacità delle batterie, la leggerezza e la resistenza dei materiali hanno permesso lo sviluppo di mezzi simili e in molti hanno preso in considerazione l'idea.

La diffusione dei droni e velivoli simili è ormai vasta, e finalmente è possibile architettarne uno in grado di ospitare passeggeri a bordo. Porsche non è rimasta in disparte ad osservare il fenomeno, e ha annunciato tramite Detlev von Platen (membro del Consiglio di Amministrazione del reparto vendite e marketing in Porsche AG) i suoi piani in tal senso:"Porsche sta provando a migliorare nell'ambito della produzione di automobili sportive, diventando un marchio leader della mobilità premium. Nel lungo termine, questo potrebbe significare doversi muovere verso gli spostamenti in tre dimensioni. Stiamo combinando la forza di due aziende leader internazionali per puntare a un segmento di mercato potenzialmente importantissimo in futuro."

Non sappiamo praticamente nulla del veicolo che andrà a crearsi da questa collaborazione, ma Boeing ha dettato delle linee guida e dato delle indicazioni sul focus del progetto:"I nostri sforzi sono mirati allo sviluppo di un nuovo ecosistema di mobilità sicuro ed efficiente", e infine "Porsche e Boeing sono uniti dalla precisione dell'ingegneria, dallo stile e dall'innovazione."

Insomma, non ci resta che aspettare per vedere uno sviluppo dell'idea entro i prossimi mesi. Nel frattempo Volocopter, startup tedesca, ha già presentato la sua di mobilità verticale: un taxi volante in grado di velocizzare i trasporti urbani. Inoltre Porsche continua ad investire nel campo delle auto elettriche, annunciando che entro 10 anni queste saranno capaci di ben 1.000 chilometri di autonomia a emissioni zero.