Porsche svelerà una concept inedita ispirata all'iconica 356: questa notte il reveal

Sono passati 75 anni dalla prima Porsche, la 356 del 1948 per l’esattezza, e oggi la casa di Zuffenhausen è pronta a renderle omaggio con una concept inedita i cui veli cadranno questa notte, ma per il momento ci dobbiamo accontentare della sua silhouette nascosta sotto un elegante velo nero, e fantasticare su di lei.

In realtà non è neppure detto che sia una moderna reinterpretazione del modello in questione, ma è quello che viene da pensare guardando le immagini pubblicate ieri dall’account Instagram Porsche Newsroom: il concept attende il reveal tra due Porsche 356, una Roadster e una coupé, ed è esposto al Volswagen Group Forum, portato sul posto dal già noto Porsche Renndienst, il van prototipo one-off presentato come uno dei tanti concepts del “Porsche Unseen - Design Studies”.

Guardando invece le forme nascoste dal velo, è evidente il richiamo alla silhouette della 911, ma alcuni volumi sembrano presi in prestito da altri concept, come i passaruota anteriori che ricordano la Porsche Vision Spyder 2020, mentre al posteriore si nasconde un diffusore piuttosto pronunciato che ricorda invece il prototipo Porsche 904 Living Legend.

Quanto alla meccanica, al momento è azzardato fare previsioni, perché il cuore vorrebbe vedere un’altra incarnazione del flat-six, ma allo stesso tempo parliamo di un veicolo unico che potrebbe dettare alcuni stilemi del prossimo futuro del marchio, dunque non sarebbe fuori posto un powertrain elettrico, sulla falsa riga di quanto visto sulla Porsche Mission R Concept.

Mancano dunque pochissime ore alla presentazione di questa nuova one-off Porsche, che sarà soltanto la prima di tante sorprese che vedremo nel corso dell'anno, per festeggiare il 75° anniversario del marchio.