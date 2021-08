Porsche svelerà una Boxster elettrica al Salone di Monaco? Un'immagine fa sognare

Il prossimo Salone di Monaco si terrà tra il 7 e il 12 settembre, e Porsche è intenzionata a mostrare un prototipo inedito e futuristico. A tal proposito ha svelato una prima immagine teaser che mostra il faro dell'auto, dalla forma riconducibile alla Taycan e alla Mission E Concept.

La nuova vettura sarà sicuramente elettrica, ma è da escludere che possa trattarsi di una 911, dato che Porsche ha già espresso il suo parere a riguardo, dichiarando che la 911 diventerà elettrificata non prima del 2030. Potrebbe arrivare una versione ibrida, ma per il full electric c’è ancora tempo.

La casa di Zuffenhausen sta lavorando anche sulla Macan elettrica, ma le foto mostrate nei mesi scorsi hanno già svelato le forme del crossover e soprattutto dei fanali, ben diversi dall’immagine di apertura, che mostra un gruppo ottico più sottile e “sportivo”, che potrebbe riferirsi ad un’auto spider.

La gamma elettrica di Porsche è sempre più ampia e completa, ma effettivamente manca all’appello una spider EV come la 718. Ad avvalorare questa tesi c’è anche un’intervista di Car and Driver a Michael Steiner, membro del consiglio di amministrazione di Porsche, che esprimeva un certo interesse verso la progettazione di una spider/coupé elettrica su base 718.

Il Salone di Monaco potrebbe diventare il palcoscenico adatto per svelare ciò che bolle in pentola da tempo. Non ci resta che aspettare l'apertura del motor show o qualche altra stuzzicante immagine.