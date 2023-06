Porsche svela la Mission X, il concept di una hypercar EV che potrebbe diventare realtà

Porsche 918 Spyder, Ferrari LaFerrari e McLaren P1 hanno formato un trio indimenticabile che ha dato vita alle ormai sempre più comuni hypercar, ma negli ultimi anni manca all’appello una vera e propria hypercar nella gamma di Zuffenhuasen, ma il reveal del prototipo Porsche Mission X potrebbe suggerire la fine di questa mancanza.

Per il momento infatti parliamo di un esemplare unico, il concept di una hypercar full electric che però si presenta quasi pronto per la produzione, e a giudicare dalle parole del costruttore avrebbe già tutte le carte in regola per lasciare ancora una volta il segno nella sua categoria e nel mondo dell’auto in generale.

Secondo quanto dichiarato da Porsche, se la Mission X entrasse in produzione diventerebbe la vettura di produzione più veloce al Nurburgring (il record assoluto del Green Hell per il momento è nelle mani della Mercedes-AMG One) grazie a due punti chiave su cui è nato il progetto: prima di tutto o c’è la downforce generata dall’aerodinamica raffinata con cui è stata sviluppata sarebbe superiore alla già impressionante 911 GT3 RS (capace di 860 kg a 285 km/h), e in secondo luogo si parla di un rapporto peso-potenza di 1:1, un valore che nemmeno l’elettrica più avanzata del momento, la Rimac Nevera, è riuscita a raggiungere.

Quanto al design, la vettura prende ispirazione dalla concept 919 Street e dalla Vision Gran Turismo, ma l’apertura delle portiere incernierate al montante A e la “bolla” dell’abitacolo ricordano da vicino le hypercar da corsa che domani partiranno dalla griglia di partenza della 24 ore di Le Mans. All’interno dell’abitacolo invece si è letteralmente avvolti dalla fibra di carbonio e “imprigionati” all’interno dei sedili che scolpiti direttamente nelle forme dell’auto, che utilizzano un accostamento cromatico marrone e bianco con cinture di sicurezza a 6 punti.

Purtroppo non si conosce praticamente nulla del powertrain che si nasconde sotto alla carrozzeria, ma Porsche ha dichiarato che l’auto avrà delle prestazioni di ricarica da primato grazie ad un’architettura a 900 volt che permetterebbe una ricarica il doppio più veloce rispetto alla Taycan.