Porsche svela l'intera gamma Taycan Sport Turismo: cinque versioni, da 408 a 761 CV

In occasione dell’Auto Show di Los Angeles Porsche aveva tolto i veli dalla Taycan Sport Turismo GTS, ma adesso è arrivato il momento di annunciare l’intera offerta dedicata a questo nuovo modello Taycan, destinata al mercato del vecchio continente.

Parliamo quindi della variante stradale della Cross Turismo (a proposito, qui potete leggere la nostra prova su strada della Porsche Taycan Cross Turismo), e disporrà delle stesse varianti di powertrain già viste negli altri modelli Taycan.

Sul piano estetico, la Sport Turismo mantiene le stesse forme della Cross Turismo, ma il corpo vettura si abbassa e perde le protezioni in plastica sui passaruota che caratterizzano la versione votata all’offroad. Anche l’abitacolo rimane invariato e continua a basarsi sul layout multischermo e sull’ultima versione del PCM (Porsche Communication Management) per il sistema di infotainment e navigazione, con un Voice Pilot migliorato e un sistema di pianificazione delle soste per la ricarica della vettura.

Tra gli optional c’è il tetto panoramico con Sunshine Control, che permette la regolazione della quantità di luce da far penetrare nell’abitacolo agendo su nove elementi che possono essere controllati individualmente per renderli più o meno opachi fino alla trasparenza, e il Remote Park Assist, che permette all’auto di uscire da un parcheggio in maniera remota, senza che il guidatore sia seduto alla guida. Infine Porsche fa sapere che tutte le versioni al di sopra del modello base saranno equipaggiate con sospensioni adattive con Porsche Active Suspension Management (PASM).

Ma quali sono dunque tutte le versioni dell’ultimo modello della famiglia Taycan? Si parte con la Sport Turismo standard, l’unica ad avere la trazione posteriore, e a seguire troviamo la 4S, la GTS, la Turbo e la Turbo S.

Per la Taycan Sport Turismo e Sport Turismo 4S il cliente potrà scegliere anche due tagli di batteria: sull’auto di serie c’è una batteria da 79.2 kWh, ma si può richiedere la Performance Battery Plus da 93.4 kWh, un optional che garantisce più autonomia ma anche una maggior potenza. La Sport Turismo base eroga infatti 408 CV con batteria standard e 476 CV con Performance Battery Plus, mentre la Sport Turismo 4S eroga rispettivamente 530 CV e 571 CV. La Sport Turismo GTS offre 598 CV, che diventano 680 CV con la Sport Turismo Turbo, fino a toccare quota 761 CV con la Sport Turismo Turbo S.

La Taycan Sport Turismo GTS è attesa per la fine di febbraio 2022 e sarà la prima della famiglia a fare il suo debutto sul mercato, mentre le altre versioni arriveranno tre settimane più tardi, per la metà di marzo 2022. I prezzi per il mercato italiano partono da 90.227 euro per la Sport Turismo base, fino ai 193.520 euro della Sport Turismo Turbo S.