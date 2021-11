Porsche svela la Cayman GT4 RS, la versione più estrema della 718, col motore della GT3

Il salone di Los Angeles è un ottimo palcoscenico per presentare al pubblico qualche nuovo modello e Porsche ha colto la palla al balzo per farci un po’ di sorprese. Dopo la presentazione di Taycan GTS e Sport Turismo GTS, Porsche toglie i veli dalla Cayman GT4 RS, la declinazione più sportiva ed estrema della sua sportiva a motore centrale.

In realtà non possiamo parlare di una vera e propria sorpresa perché già da tempo era stata avvistata tra le curve del Nordschleife per i vari test di rito prima dell’uscita, e in quella circostanza la Cayman GT4 RS si è dimostrata quasi 24 secondi più veloce della Cayman standard, mettendo in mostra prestazioni di primordine.

Ma cos’è che rende così speciale la GT4 RS? Innanzitutto l’aerodinamica aggiornata e sviluppata in pista, che ora si affida alla generosa ala posteriore che arriva direttamente dalla 911 RSR da competizione, che assieme al nuovo diffusore, allo splitter anteriore e varie alette, generano il 25% di carico aerodinamico in più rispetto alla GT4 standard. Inoltre il corpo vettura si è abbassato di 30 mm grazie alle nuove sospensioni, che vantano una taratura ad hoc per esprimersi al meglio in pista, nonostante l’auto sia perfettamente adatta all’uso stradale.

Le prestazioni crescono anche per la cura dimagrante a cui è stata sottoposta l’auto, che ora ferma l’ago della bilancia a 1464 kg, 22 kg in meno rispetto alla GT4 grazie al sapiente uso della fibra di carbonio e di pannelli più leggeri per le porte e per il vetro posteriore.

La vera chicca della GT4 RS è però il suo cuore, il motore 4.0 litri aspirato che arriva direttamente dalla sorellona 911 GT3, capace di erogare 500 CV e 448 Nm di coppia, con il limitatore posto a 9,000 giri al minuto. Essendo una vettura votata alle massime prestazioni, la trasmissione è affidata al cambio automatico a doppia frizione PDK con 7 rapporti, messo a punto apposta per la GT4 RS. Tutto questo si traduce in uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,2 secondi con una velocità massima di 315 km/h.

La Cayman GT4 RS arriverà la prossima estate e non sappiamo quale sarà il suo prezzo per il mercato italiano, ma negli Stati Uniti costerà 141,700 dollari (125,000 euro al cambio attuale).