Porsche sperimenterà i carburanti sintetici nel 2022

Porsche inizierà la sperimentazione dei combustibili sintetici dal prossimo anno. L'adozione di questi carburanti è un tentativo di prolungare la vita del motore a combustione interna. Anche Volkswagen, Mazda, e McLaren sono favorevoli a questa tecnologia, su cui potrete scoprire di più leggendo il nostro speciale.

Porsche lo scorso anno ha annunciato la collaborazione con Siemens Energy, AME, Enel e la compagnia petrolifera cilena ENAP per la realizzazione di un impianto di produzione commerciale di combustibili sintetici. L'impianto sorgerà in Cile ed entrerà in funzione nel 2022; produrrà fino a 55 milioni di litri di carburante sintetico entro il 2024, cifra soggetta a decuplicare entro il 2026. Parlando con Autocar Oliver Blume, CEO di Porsche, ha spiegato tale strategia “Il loro vantaggio [dei carburanti sintetici] risiede nella facilità d'uso: gli e-fuel possono essere utilizzati nei motori a combustione e negli ibridi plug-in, e possono utilizzare la rete di stazioni di rifornimento esistente.”

Frank-Steffen Walliser, a capo di Porsche Motorsport, ci offre qualche prezioso dettaglio tecnico: “Il concetto chiave alla base di questi combustibili sintetici è poterli usare senza dover modificare il motore, a differenza di quanto visto con E10 ed E20. Tutti possono usarlo, lo stiamo testando con normali pompe di carburante. Non ha alcun impatto sulle prestazioni - offre alcuni cavalli in più, quindi va nella giusta direzione - ma le emissioni sono decisamente migliori. Vediamo meno particelle, meno NoX, quindi siamo sulla giusta strada.”

Il carburante sintetico di Porsche viene creato combinando idrogeno e carbonio, il metanolo prodotto viene successivamente raffinato e trasformato nel surrogato della benzina. Carburanti simili potrebbero essere il canto del cigno dei motori a combustione interna, nonché un "tonico" che potrebbe allungare la loro presenza sul mercato. Alcune case automobilistiche, come ad esempio Mercedes, sono tuttavia scettiche sull'efficienza di questi carburanti.