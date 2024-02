Porsche snobba la Germania? La gigafactory delle batterie verrà costruita in America

Gli Stati Uniti diventano sempre più attraenti per i produttori automobilistici, la Germania invece sta perdendo appeal agli occhi degli imprenditori. La stessa Porsche è la prova di tutto questo: la fabbrica dedicata alla produzione di batterie verrà costruita negli States.

Porsche, dunque, non realizzerà la Cellforce Gigafactory nel Baden-Württemberg come inizialmente previsto, bensì la possibilità del Nord America è sempre più concreta. La decisione definitiva potrebbe essere presa presto dal consiglio di sorveglianza dell'azienda a breve, chissà, forse sarà lì che nascerà il primo mini van di Porsche?

Il progetto in questione riguarda la costruzione di una fabbrica di batterie ad alte prestazioni, con una capacità fino a 20 gigawattora, che sarebbe in grado di alimentare tra le 150.000 e le 200.000 auto elettriche all'anno. L'investimento previsto si aggira intorno al miliardo di euro. Questo spostamento potenziale rappresenterebbe una battuta d'arresto per il governo del Baden-Württemberg, che aveva accolto con favore l'opportunità di ospitare un progetto di tale portata nella regione.

Secondo il giornale Frankfurter Allgemeine Zeitung, i sussidi potrebbero essere un fattore decisivo contro la Germania come sede per questo progetto. Si stima che il Nord America possa offrire un sostegno finanziario di quasi due miliardi di euro, mentre in Germania l'importo sarebbe limitato a 700-800 milioni di euro.

Porsche non è l'unica casa automobilistica che sta prendendo in considerazione una delocalizzazione della produzione negli Stati Uniti. BMW sta già espandendo il suo stabilimento di Spartanburg, nel South Carolina, con un investimento di 1,7 miliardi di euro (ecco tutti i modelli BMW in uscita da qui fino al 2027). Allo stesso modo, Audi sta valutando la possibilità di costruire il suo primo stabilimento negli Stati Uniti, sottolineando l'attrattiva della regione per le aziende automobilistiche.

Questa tendenza riflette un più ampio movimento delle imprese tedesche verso gli Stati Uniti, incoraggiato anche dal "Inflation Reduction Act" promosso dal governo di Biden, che include investimenti corposi del clima per un totale di 430 miliardi di dollari.