Porsche e la scritta 'Turbo' nella Taycan: etichetta giusta o con le BEV c'entra poco?

Ha senso definire "turbo" un'auto elettrica? Secondo Porsche, evidentemente, sì. La nuova Taycan Turbo è un esempio. Ciò ha aperto a discussioni e polemiche: benvenuti nell'era delle nuove nomenclature delle versioni premium dei veicoli a batteria.

Tutto questo si riflette anche sulla decisione di Porsche di convertire la sua gamma all'elettrico entro il 2027. A quanto sappiamo, la casa di Stoccarda dispone di un vasto repertorio di nomi e codici che potrebbero trasmettere il concetto di prestazioni senza necessariamente fare riferimento a componenti legati ai motori a combustione. Un' opzione degna di considerazione potrebbe essere l'utilizzo del soprannome "Gruppe B" per identificare i veicoli elettrici di fascia alta. Questo termine, anche se originariamente associato alla defunta classe di rally del Gruppo B, ha un significato più ampio e evocativo che potrebbe risultare efficace anche dal punto di vista del marketing.

Il prototipo Porsche Gruppe B del 1983, ad esempio, ha dato origine direttamente alla leggendaria 959. Quest'ultima rappresentò un significativo allontanamento dalla norma per il marchio Porsche, in modo simile a quanto avviene con la Taycan nel contesto dei veicoli elettrici (se volete una Taycan Turbo accessoriata quasi al massimo, vi costerà quanto 3 Tesla Model S Plaid).

Inoltre, il nome Gruppe B, rappresentò uno sforzo interno di Porsche senza precedenti per i canoni dell'epoca: un aspetto che potremmo, ad esempio, riportare anche per la Taycan: uno sforzo ingegneristico per produrre un'auto sportiva elettrica di alta qualità.

Naturalmente, l'opinione sulla scelta del nome può variare da persona a persona, e si tratta di un tema assolutamente soggettivo e personale. Ciò nonostante, l'adozione del soprannome "Gruppe B" potrebbe rappresentare un'alternativa più coerente e evocativa rispetto all'attuale denominazione "Turbo" per i veicoli elettrici di Porsche ad alte prestazioni. Quantomeno abbiamo un'alternativa.

Maizjok Telo Moto da Esterno Interno Telo Coprimoto Impermeabile è uno dei più venduti oggi su