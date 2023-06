Porsche Schuppan 962CR: la rarissima Gruppo C stradale è ora in vendita

Con sedici vittorie assolute Porsche è la regina indiscussa di Le Mans. Nel 1983 la vittoria fu colta dal pilota australiano Vern Schuppan, che bissò il successo conquistando anche il titolo nel campionato giapponese sport prototipi. La Schuppan 962CR è un omaggio a quell’annata leggendaria ed è basata su di una Porsche da competizione.

Come suggerisce il nome, la 962CR nasce dalla Porsche 962, vincitrice dei Le Mans nelle edizioni 1986 e 1987. Schuppan dapprima sfruttò il modello in gara per la sua scuderia e poi colse la possibilità di costruire un’esclusiva 962 stradale per solleticare il palato dei collezionisti giapponesi. Uno dei sei esemplari costruiti è ora in vendita da Bingo Sports, un’occasione unica per possedere una rarissima Gruppo C stradale.

La 962CR Schuppan monta centralmente il sei cilindri boxer biturbo della Porsche 962, nell’occasione portato a 3,3 litri e limitato per favorirne l’uso quotidiano. I suoi 608 CV vengono trasferiti alle ruote posteriori tramite un cambio manuale a cinque rapporti. Il telaio è un monoscocca in fibra di carbonio costruito da Raynard Motorsport, mentre la carrozzeria - dalle linee morbide e avvolgenti - è opera del designer Mike Simcoe.

L’angusto abitacolo tradisce le origini sportive, vi si cala aprendo le minuscole portiere verticali e, se si è in due, è meglio non allargare troppo le braccia. La Schuppan 962CR è stata prodotta dal 1992 al 1994 ed era una delle vetture più costose e veloci dell’epoca.

La Schuppan non è l'unica Porsche 962 ad essere stata convertita in stradale: la Koenig Specials C62 punta su un look aggressivo e su di un motore da ben 750 CV, mentre la Porsche 962 “Kremer Kenwood”, nona alla 24 Ore di Le Mans del 1988, è stata convertita per l’uso sulle strade britanniche. (immagini: Bingo Sports)