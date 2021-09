Così Porsche salverà la 911: via alla costruzione di un impianto per la benzina sintetica

Che la questione vi piaccia o no, sembra proprio che i motori termici siano destinati all’estinzione. A partire dal 2035 in UE non si potranno più vendere motori a benzina o a gasolio, stessa sorte per le ibride - con le sole elettriche a batteria e a idrogeno che potranno essere commercializzate. Tuttavia qualcuno sta ancora puntando sugli eFuel.

Non è la prima volta che parliamo dei carburanti sintetici su queste pagine, Bosch ha da tempo lanciato il suo Diesel CARE, vi abbiamo inoltre raccontato di come aziende quali Volkswagen, Mazda e Porsche stessero lavorando a questi carburanti per prolungare la vita dei motori tradizionali e inquinare meno (per approfondire: i carburanti sintetici salveranno le auto a benzina?), anche prima del 2035.

Ebbene proprio il marchio di Stuttgart - in collaborazione con altri marchi automotive e tech come Siemens Energy, HIF, Enel, ExxonMobil, Gasco ed ENAP - ha inaugurato un nuovo impianto di produzione di eFuel in Cile, a Punta Arenas, con i primi effetti tangibili che dovrebbero arrivare già nel 2022.

Nel corso del prossimo anno infatti verranno prodotti 130.000 litri di benzina sintetica, mentre saranno 55 milioni i litri prodotti entro il 2024. Se vi sembra già tanto, entro il 2026 si vogliono raggiungere i 550 milioni di litri di eFuel. Il Cile non è stata una scelta causale, ovviamente: il Paese infatti è in grado di fornire tantissima energia elettrica pulita, proveniente da impianti eolici.

Porsche ha già dichiarato che la 911, l’icona della casa, è estremamente adatta all’uso degli eFuel, presto dunque ci si potrà divertire senza inquinare - le emissioni con i carburanti sintetici sono infatti ridotte del 90%. Un progetto che avrebbe potuto salvare i motori termici dall’estinzione definitiva?