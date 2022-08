Porsche saluta il campionato Formula E 2022 con una livrea speciale ispirata a un orologio

Il campionato di Formula E 2022 è agli sgoccioli e si appresta a dare spettacolo nell’ultimo round che andrà in scena a Seoul (abbiamo vissuto in prima persona il weekend di gara della Formula E a Roma), e per l’occasione il team TAG Heuer Porsche sfoggerà una livrea inedita ispirata ad un orologio prodotto dallo sponsor.

La nuova colorazione infatti celebra il lancio del TAG Heuer Connected Calibre E4 - Porsche Edition, il primo smartwatch nato dalla collaborazione tra l’orologiaio svizzero e la casa di Zuffenhausen, e sfoggia una tinta nera con elementi blu ispirati dalla tinta Frozen Blue della Porsche Taycan.

L’orologio e la vettura hanno però un legame ancora più stretto, infatti lo smartwatch in questione si collega alla Taycan e permette così al guidatore di controllare la temperatura dell’abitacolo direttamente dal polso, ma potrà controllare anche altre informazioni, come il chilometraggio e i livelli di batteria dell’auto.

“Porsche e TAG Heuer celebrano due anteprime mondiali a Seoul. Uno è il nuovo Connected Watch, che è stato sviluppato come progetto congiunto, e l'altro è la prima gara di Formula E in Corea del Sud", ha affermato Carlo Wiggers, Direttore Team Management & Business Relations. "Per commemorare questi grandi eventi, abbiamo deciso di portare le nostre due Porsche 99X Electric al finale di stagione con un design speciale per la livrea che rappresenta il nuovo orologio”.

Per la cronaca, ricordiamo che la stagione 2022 non andata a gonfie vele per il team Porsche, con una sola vittoria ottenuta nel Round 3 in Messico, ma si rifaranno il prossimo anno, quando debutteranno le nuove monoposto Formula E di terza generazione.