Porsche ha ridato vita alla 959 S di Nick Heidfeld: ne esistono soltanto 29 esemplari

La Porsche 959 è un modello che ha lasciato il segno nella storia dell’automobilismo per diversi motivi, primo tra tutti l’essere una supercar senza compromessi nata dal progetto “Gruppo B”. Ne vennero costruite soltanto 292, ma Nick Heidfeld è il possessore di una 959 S, una versione ancora più estrema e rara, realizzata in soli 29 esemplari.

L’ex pilota della BMW-Sauber aveva deciso di darle una sistemata per farla tornare ai fasti del passato, e l’ha quindi consegnata nelle sapienti mani di Porsche Classic, che dal 2017 al dicembre del 2021 l’ha tenuta sotto ai ferri per farla tornare come nuova. In questo periodo i tecnici si sono resi conto che l’auto aveva patito lo star ferma in garage, inoltre il proprietario precedente aveva “ritoccato” l’unità di controllo del motore, che ora è tornata nelle sue condizioni di fabbrica.

A tal riguardo, Uwe Makrutzki, capo della fabbrica di restauro di Porsche Classic, ha affermato che: "Se un'auto così innovativa dal punto di vista tecnologico non viene guidata regolarmente, i danni da deposito sono, purtroppo, inevitabili. In una situazione del genere, il gruppo propulsore e il telaio devono essere completamente rinnovati, e per evitare questi problemi in futuro, si consiglia ai proprietari di guidare le proprie auto per almeno 100 km al mese”.

L’auto infatti ha percorso pochissimi chilometri nella sua vita, soltanto 4183 per l’esattezza (questa Porsche 959 S a Villa D'Este aveva meno di 1000 km), e a differenza della 959 standard, la S è ancor più estrema e rinuncia anche ad alcuni comfort per ridurre il peso totale della vettura: dite addio all’aria condizionata, alla chiusura centralizzata e ai vetri elettrici. Inoltre mancano i sedili posteriori e addirittura lo specchietto lato passeggero. Così facendo, l’ago della bilancia si ferma a soli 1350 kg.

Meccanicamente invece fa a meno delle sospensioni autolivellanti della 959 “stock” per adottare ammortizzatori più sportivi e tradizionali, mentre la coppia di turbo diventa più grande e lavora a pressioni superiori, così da toccare 515 Cv e 561 Nm di coppia, quanto basta per lanciarla fino a 339 km/h.

In poche parole, numeri da capogiro per il 1987, come ha confermato anche Nick Heidfeld stesso: “Ho avuto il privilegio di guidare molte auto ad alte prestazioni, ma guidare questa leggenda dell'alta tecnologia è qualcosa di speciale per me. Ero un adolescente fan delle auto alla fine degli anni '80 e per me questa Porsche è sempre stata straordinaria. All'epoca, la 959 era l'auto di serie più veloce al mondo e di gran lunga la più avanzata. E anche oggi, non si guida come un'auto di 30 anni, ma come un veicolo molto più moderno”.