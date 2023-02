Questa è la Porsche più rara di sempre: è stata realizzata nel 1983

Porsche è indubbiamente uno dei marchi più seguiti e amati al mondo: sinonimo di classe ed alte performance, ha sempre offerto modelli per i clienti più esigenti e non solo. Tra questi, uno in particolare ha ottenuto la Porsche più rara di sempre: sapete di quale si tratta? Scopritela con noi!

Era il 1983 quando Mansour Oijeh, fondatore di TAG Group (acronimo di Techniques d'Avant Garde, holding che offre servizi legati a motorsport, aviazione ed orologeria) richiese a Porsche Exclusive una rara omologazione speciale della Porsche 935. Fu la prima vettura in assoluto prodotta da tale divisione, e venne chiamata Porsche 935 Street.

La base era la Porsche 935 Gruppo 5, icona del motorsport che alla fine degli anni Settanta dominava i campionati tedeschi e sogno per tutti i fan delle automobili. Il motore flat-six turbo da 3,3 litri era un portento e, naturalmente, Mansour Oijeh lo voleva in una versione su strada con cui sfrecciare tranquillamente, erogando i suoi 380 cavalli. A controllare la sua furia ci pensarono un kit di ruote, sospensioni e freni concepito proprio per adeguare le performance al contesto stradale. Il trattamento unico della Porsche ricevuta da Ojjeh vede poi un’esclusiva tonalità rosso brillante, con pelle color crema, cabina in legno e sistema audio Clarion.

Questo esemplare è stato poi venduto all’asta e, ovunque si trovi, resta intoccato a causa della sua preziosità.

Nel mentre, ad aggiungere un gioiello al suo garage è Andrea Iannone, il quale ha acquistato una Porsche da 140.000 euro.