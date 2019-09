La Porsche parte quando ha ancora la gamba fuori dalla portiera, grave 58enne padovano

Un professionista di Padova rischia di perdere la gamba, dopo che è stato vittima di un incidente completamente domestico. L'uomo, di 58 anni, non era nemmeno ancora uscito dalla sua proprietà.

A bordo della sua Porsche Boxster, ha avviato il motore quando aveva ancora la gamba fuori dall'abitacolo: il veicolo è partito improvvisamente andando a sbattere. La Porsche Boxster ha sbattuto con forza contro lo stipite del garage, provocando la chiusura violenta della portiera che ha colpito di netto l'arto dell'automobilista.

Il protagonista dell'incidente è un assicuratore di Baone di 58 anni, molto conosciuto e stimato nell'area dell'estense, in provincia di Padova. La gamba è stata schiacciata violentemente, e l'automobilista rischiava con ogni probabilità di perderla.

Subito dopo l'incidente sono stati chiamati tempestivamente i soccorsi, che, visto la gravità dell'infortunio, sono dovuti intervenire con l'elisoccorso per ridurre il più possibile i tempi di intervento. L'uomo è stato portato in elicottero all'ospedale di Padova, dove è stato sottoposto d'urgenza ad un intervento chirurgico.

Contro ogni pronostico, sembra che i chirurghi siano riusciti a salvargli l'arto, quando in un primo momento sembrava si dovesse procedere con l'amputazione.

Non stupisce, poi, che data la particolare eccezionalità di questo incidente —ripetiamo, l'auto non era nemmeno uscita dal garage, e sembra "impazzita" da sola— siano intervenuti sul luogo i carabinieri, per meglio ricostruire le dinamiche del fatto.