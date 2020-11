Porsche sta pubblicando le prime foto di concept mai visti prima

Come ben saprete, tutti i produttori di auto e non solo sviluppano numerosi design contemporaneamente, ma ovviamente non tutti raggiungono le concessionarie. Per un motivo o per l'altro molte bozze o concept fatti e finiti vengono scartati prima della fase produttiva.

Porsche ha però deciso di mostrare una serie di immagini le quali evidenziano dei modelli ideati ma mai sviluppati a fondo, e quello del disegno in fondo alla pagina è soltanto il primo. Si tratta di un'immagine scura, che però lascia intravvedere delle forme molto interessanti. Grazie a un photo editing molto lieve è possibile rendere più chiara la vettura e carpire delle linee intriganti. "I segreti sono sempre stati tenuti nascosti dietro le porte del Porsche Design Studio di Weissach. Finora. Da adesso..." Queste le parole pubblicate da Porsche nel corso della giornata di ieri, 7 settembre 2020.

Partendo dalle aree visibili dell'avantreno notiamo un parabrezza molto piccolo il quale rimanda senz'altro all'idea di speedster. Siamo davanti a un veicolo progettato espressamente per omaggiare il successo motoristico ottenuto dal brand di Stoccarda negli anni '50. Questo ci porta a credere possa essere una reinterpretazione in chiave moderna della Porsche 550 Spyder da corsa.

La carrozzeria fa difatti risaltare molti elementi in comune con il modello appena citato grazie a passaruota anteriori e posteriori particolarmente scolpiti. La coda possiede delle aperture per il passaggio dell'aria dal motore proprio come l'ultima generazione di 911, e include persino delle luci per gli stop innegabilmente simili.

Sarebbe bello se ogni progetto possa effettivamente raggiungere il mercato, ma ciò non è possibile. A ogni modo ci accontentiamo delle foto spia le quali immortalano l'imminente Porsche Taycan Cross Turismo: eccola senza alcun tipo di camuffamento. In ultimo vogliamo rimandarvi alla rapidissima Porsche 911 RSR GTE: è un missile da pista con una filosofia ben precisa.