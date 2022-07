Porsche pronta ad aggiornare la Taycan 2023: tutte le novità previste

Anche se non sembra, la Porsche Taycan elettrica ha già più di due anni e mezzo sulle spalle, questo autunno saranno tre, motivo per cui il brand tedesco sta già pensando a un piccolo refresh nel 2023. La Taycan del prossimo anno avrà hardware e software rinnovati.

La prima vettura 100% elettrica del marchio di Stoccarda era talmente avanzata all'epoca dell'uscita che ancora oggi sembra perfettamente in linea con i tempi, anzi la sua ricarica a 800 V (tanto per fare un esempio) è ancora una sorta di unicorno nel mercato, è stata ripresa giusto da Hyundai Motor Company e pochissimi altri automaker. Tutto questo però, comprese le eccellenti vendite, non ha fatto adagiare sugli allori Porsche, che ha in mente un leggero refresh con il MY2023. Fra le novità del prossimo anno dovremmo avere un software Porsche Communication Management (PCM) rinnovato con un nuovo display a colori, una User interface migliorata, un Head-up Display rinnovato, l'integrazione diretta con Spotify, Android Auto Wireless e un sistema di navigazione capace di filtrare le colonnine per potenza.

Sul fronte dei motori i propulsori anteriori verranno depotenziati in modalità Normale e Range sulle varianti Dual-motor, inoltre i settaggi relativi al recupero dell'energia verranno mantenuti allo switch della modalità di guida. Infine la dashboard indicherà la distribuzione dell'energia nelle versioni AWD, mentre le batterie potranno precondizionarsi in maniera più veloce e a temperature più alte, migliorando così la curva di ricarica presso le colonnine ad altissima potenza. Sono tutte novità previste per la Taycan 2023, alcune novità software però potrebbero arrivare anche sui modelli 2020, 2021 e 2022.



Ricordiamo che alla Taycan classica è succeduta la Porsche Taycan Cross Turismo che abbiamo guidato in Francia.