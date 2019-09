Porsche promette una hypercar stratosferica in collaborazione con Rimac

Tra Porsche e Rimac c'è una forte collaborazione adesso. La mossa della casa di Stoccarda di aumentare dal 10% al 15,5% la quantità di azioni investite nella società croata finora non ci aveva portato ancora ad una intuizione preventiva, ma c'è una piccola svolta.

Sappiamo appunto che l'intenzione potrebbe essere quella di portare sul mercato una hypercar elettrificata, derivante dalla tecnologia di entrambe le case. Infatti Stefan Weckbach (mente dietro i progetti EV in Porsche), intervistato dal sito australiano Motoring al Salone di Francoforte, ha parlato di tecnologia delle batterie, della relazione con Rimac e di hypercar elettriche future.

"Il nostro target è sempre, non importa che tipo di auto facciamo, quello di avere l'auto più sportiva del segmento. Sono piuttosto sicuro del fatto che le batterie a stato solido (ecco a voi un nostro speciale) saranno il prossimo passo. Penso ci sarà uno step tecnologico riguardante gli ioni di litio nel corso dei prossimi anni. Ci sono tante idee e discussioni incorso e ci sarà certamente una nuova hypercar Porsche sul mercato, ma ad oggi non so dirvi esattamente quando, e di che tipo di tecnologia sarà impregnata. Se un approccio completamente elettrico sarà fattibile, di certo Porsche utilizzerà un motore proprio."

Di qualunque natura sarà il cuore che batterà all'interno del prossimo bolide by Porsche siamo sicuri che la casa tedesca ci proporrà il un propulsore di livello top. Questo potrebbe significare dover superare i 1.000 cavalli e andare a rivaleggiare con la Ferrari SF90 Stradale, con la Lotus Evija o anche con la Mercedes-AMG One.

Le immagini proposte in galleria sono state realizzate dal portale automobilistico motor1.com.