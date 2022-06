Porsche presenta il prototipo 963 LMDh al Festival of Speed di Goodwood: in gara dal 2023

Il Festival of Speed di Goodwood è uno degli eventi più importanti e attesi dell’anno, ed è uno dei palcoscenici migliori dove le case scelgono di presentare le proprie novità. Non solo auto stradali come la BMW M3 Touring, ma anche auto da competizione pronte al debutto in pista, come il prototipo LMDh Porsche 963.

La proposta di Zuffenhausen per la nuova categoria Le Mans Daytona hybrid farà il suo debutto nelle corse a partire dal prossimo gennaio, quando verrà schierata nella 24 ore di Daytona, ma intanto gli appassionati possono già godersi la nuova vettura in azione sulla salita che caratterizza il Festival di Goodwood.

La Porsche 963 si basa dunque su un telaio con specifiche LMP2 ma sfrutta un setup completamente inedito e realizzato ad hoc da Multimatic, mentre il powertrain si compone di un V8 da 4.6 litri twin-turbo derivato dalla stessa unità utilizzata sulla hypercar stradale 918 Spyder.

A livello estetico invece, Porsche ha attinto direttamente dal suo ricco e vittorioso passato nelle corse, adottando quindi una colorazione che sfoggia il tricolore bianco-rosso-nero e la denominazione 963 che segue quindi alle famose 956 e 962. Non mancano però rimandi alla 911 attuale, come la firma luminosa posteriore che si basa su un’unica linea LED orizzontale che si estende per tutta la larghezza della vettura.

Thomas Laudenbach, vicepresidente di Porsche Motorsport, ha affermato che: “Dopo 7.889 chilometri di prova durante la prima metà del 2022, siamo su un ottimo percorso, ma c'è ancora del lavoro da fare prima dell'inizio della prossima stagione. La nostra nuova Porsche 963 dovrebbe continuare l'eredità di modelli leggendari come 917, 935, 956, 962 e 919. Sono certo che saremo ben posizionati in termini di tecnologia e abbiamo anche creato una struttura di squadra rilevante per prepararci alla vittoria nell'emozionante competizione tra molti produttori e concetti diversi”.

La Porsche 963 farà dunque il suo debutto alla prossima 24 ore di Daytona, prevista a Gennaio del 2023, dove dovrà vedersela con tante altre vetture inedite, come la BMW M Hybrid V8 LMDh svelata di recente. Successivamente, nel corso dell’anno, l’idea della casa di Zuffenhausen è quella di permettere l’acquisto della vettura anche ai team privati, che potranno schierarla nei campionati che seguono lo stesso regolamento per cui è stata costruita.