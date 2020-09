Porsche presenta il mega powerbank su ruote per ricaricare fino a 10 auto elettriche

Avete paura a comprare una nuova auto elettrica perché pensate che ci siano poche colonnine in giro? Porsche ha pensato di aggirare il problema creando quello che di fatto è un mega powerbank portatile, o meglio trasportabile su ruote: ecco il nuovo Megapack.

Si tratta di un'enorme batteria mobile in grado di conservare 2,1 MWh di energia, capace di ricaricare fino a 10 vetture elettriche contemporaneamente per 30 cariche complete a una potenza di 3,2 MW in totale. In pratica funziona come una normale stazione di ricarica, forse anche meglio di tante stazioni in giro per l'Europa che non supportano la carica di troppi veicoli tutti insieme, le uniche differenze risiedono nel fatto che si trova su ruote e può funzionare anche lontana dalla rete.

Terreno ideale per il debutto di un simile dispositivo è stato il circuito dell'Hungaroring a Budapest, con il brand tedesco che ha portato la sua mega batteria per supportare il suo ultimo Porsche Track Experience - e di fatto renderlo accessibile anche alle vetture elettriche, in particolare alle nuove Taycan. Una dimostrazione di forza alquanto impressionante, con Porsche che ha annunciato di avere già diversi Megapack pronti a girare i migliori tracciati d'Europa. Una soluzione simile fra l'altro servirebbe anche alla Formula E di Roma, che fino a qualche tempo fa alimentava diverse colonnine con generatori a gasolio...