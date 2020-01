Porsche presenta l'Experience Center Franciacorta: la pista si apre al grande pubblico

Dimenticate tutto ciò che sapete oggi sull'Autodromo di Franciacorta, poiché Porsche ha intenzione di rinnovarlo completamente e inaugurare il tutto nel 2021. Dal 47esimo piano della Torre Allianz a Milano il marchio di Stuttgart ha presentato (insieme ad altre novità) il gigantesco progetto i cui lavori sono praticamente già partiti.

Parliamo del nuovo Porsche Experience Center Franciacorta, un'idea che vuole portare in pista diversi tipi di pubblico, dagli appassionati di Motorsport più incalliti alle famiglie, passando ovviamente per semplici curiosi e automobilisti desiderosi di migliorare le loro capacità alla guida.

Fra le novità in costruzione infatti troviamo un completo Centro Guida Sicura aperto a chiunque voglia imparare a controllare al meglio la sua vettura sportiva, affiancato da un ristorante da 150 posti a sedere completamente sospeso su parte del tracciato (che vanta anche due grandi terrazze per la bella stagione) e un mini circuito di kart elettrici.

Il divertimento è appena iniziato, Porsche rinnoverà box, paddock e andrà a creare una nuova area per i grossi eventi Motorsport, per richiamare appassionati e grande pubblico. Spazio anche agli amanti del drift, con un'area dedicata al basso attrito e una zona attrezzata appositamente per l'off road, pensata per dimostrare le potenzialità di Cayenne e Macan. Un progetto impressionante che sarà inaugurato ad aprile 2021: come si suol dire in questi casi, save the date.