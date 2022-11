Porsche presenta 8 Cayenne restomod per celebrare i 20 anni del SUV del brand

Quest’anno la Porsche Cayenne ha festeggiato il suo 20° anniversario ma la casa di Zuffenhausen non ha ancora finito con i festeggiamenti, e dopo aver ripercorso tutta la storia del modello, adesso svela 8 restomod basate sulla Cayenne di prima generazione, pronte per gli abusi in fuoristrada.

Si tratta del risultato di un progetto nato da Porsche Middle East e Africa FZE, che ha incaricato ai due importatori presenti negli Emirati Arabi di costruire questa flotta di Cayenne agghindate di tutto punto in tempo per partecipare al festival Icons of Porsche che si terrà proprio nel prossimo weekend. Questi 8 esemplari non resteranno però vetture da museo, e durante l’evento appena citato verranno utilizzate per portare gli invitati a fare un giro accanto a piloti esperti che faranno provare l’ebrezza della vera guida in offroad.

"Ci è stato affidato il compito di rigenerare la Cayenne di prima generazione per evidenziare le sue capacità fuoristrada attraverso accessori e modifiche ove necessario, oltre a utilizzare alcuni degli accessori recentemente resi disponibili da Porsche Classic”, ha commentato Darren Abel, uno dei concessionari di Porsche in Medio Oriente. "In collaborazione con il Porsche Centre Dubai, abbiamo acquistato quattro E1 ciascuno, che vanno dal 2007 al 2010, e penso che entrambi i team si siano divertiti a modificarli e dare alla E1 una nuova prospettiva di vita”.

Lo youtuber Harrison Schoen ha dato dimostrazione delle capacità della Cayenne in offroad, ma chiaramente il veicolo di base deve essere in perfette condizioni: la sfida più grande è stata proprio questa, trovare otto Cayenne di prima generazione che fossero in ottimo stato prima di ricevere le ulteriori modifiche, e tutti i modelli che vedete nelle immagini sono stati sottoposti alla verifica Porsche Approved.

Dunque si prospetta una nuova vita per questa flotta di Cayenne originali, che hanno già attirato l’attenzione di diversi clienti che sarebbero già pronti ad acquistarli una volta terminato l’evento.