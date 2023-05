Porsche presenta la 718 Spyder RS, il canto del cigno delle 718 a motore termico

Pochi giorni fa i paparazzi hanno immortalato la Porsche Boxster elettrica in azione sul Nurburgring, ma prima di pensare alla generazione elettrica della 718, oggi celebriamo il nuovo modello Porsche 718 Spyder RS, la più potente ed estrema delle Boxster nonché il canto del cigno delle 718 a motore termico.

Quando la Cayman GT4 RS ha fatto il suo debutto sul mercato pensavamo di aver visto l’espressione massima del modello 718, ma effettivamente soltanto una cosa poteva mancarle: il cielo aperto. Ed ecco dunque la 718 Spyder RS, ovvero una Cayman GT4 RS che fa a meno del tetto e al suo posto utilizza una cappottina in tela a singolo strato e un deflettore del vento che assieme pesano solo 18,3 kg, ed è rimovibile a mano.

In questo modo la 718 Spyder RS non è soltanto la versione più potente del modello ma anche la più leggera, con l’ago della bilancia che si ferma a 1.410 kg, ovvero 40 kg in meno rispetto alla 718 Spyder “standard”. In ogni caso, per quanto discenda dalla versioen coupé della 718, la Spyder RS è più confortevole rispetto alla Cayman GT4 RS, nonostante presenti un assetto ribassato di 30 millimetri e cerchi forgiati da 20 pollici.

Il motore invece resta quello della sorellina coupé, dunque parliamo del flat-six aspirato da 4.0 litri derivato dalla 911 GT3, che offre 500 CV e 450 Nm di coppia, e che può urlare fino ai 9.000 giri/min, mentre tocca i 100 km/h in 3,4 secondi e continua la sua corsa fino alla velocità massima di 308 km/h. Gli ordini per la Porsche 718 Spyder RS sono aperti ma per metterla in garage occorre sborsare 151.215 euro.