Questa Porsche preparata Singer vale quanto quattro 911 GTR3 RS

Anche se oggi Porsche punta molto forte sull'elettrico, c'è un mercato che non cessa di andare avanti, ed è quello guidato dal marchio Singer che, con questa Porsche Singer Turbo, ha deciso di costruire un autentico capolavoro che si pone nell'olimpo delle auto storiche dei brand sportivi.

Questo "atelier" automobilistico, il cui nome ormai è simbolo di prestigio assoluto, ha dedicato anni al perfezionamento dei modelli Porsche, creando opere che spesso ricevono un'accoglienza sempre positiva da parte degli appassionati. Singer Turbo rappresenta l'epitome di questa maestria, offrendo un'esperienza unica su una Porsche 911.

Mentre molte delle loro opere si basano sulla generazione 964, il Singer Turbo si ispira alla 911 930, portando una fresca ventata di innovazione nel mondo delle rielaborazioni automobilistiche. Esteticamente, l'auto appare come un'icona del passato, ma sotto la superficie, praticamente ogni singolo pannello della carrozzeria è stato rivisto e rielaborato. La finitura metallizzata conferisce risalto ai dettagli verniciati di nero, mentre l'enorme spoiler posteriore è un'elegante firma stilistica.

Gli interni sono un mix armonioso di stile classico e comfort moderno. I toni crema dominano l'abitacolo, con tocchi di metallo e plastica nera che aggiungono un tocco di raffinatezza. Il design vintage è evidente anche nei dettagli, come il volante retrò e il quadro strumenti con cinque orologi analogici, mentre le tecnologie moderne si integrano perfettamente con pulsanti fisici e una comoda area dedicata al telefono sotto la consolle centrale.

Il cuore pulsante di questa meraviglia è rappresentato dal motore Mezger, un sei cilindri da 3,8 litri raffreddato ad aria, potenziato da due turbocompressori che lo portano oltre i 450 cavalli, un notevole incremento rispetto alla potenza originale. Ogni singola creazione è un'opera su misura, con la possibilità di scegliere tra trazione posteriore o integrale, consentendo ai clienti di personalizzare le prestazioni e il comportamento dinamico dell'auto.

Naturalmente, un'opera d'arte del genere ha un prezzo molto elevato, e il Singer Turbo non fa eccezione. Anche se non confermato ufficialmente, si stima che il costo si aggiri intorno al milione di dollari, senza contare il costo aggiuntivo della Porsche 911 930 base necessaria per il progetto. Se poi vi piace spendere per le Porsche d'epoca, questa 906 Carrera 6 del 1966 è attualmente in vendita a ben 2 milioni di euro.