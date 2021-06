Porsche prepara una nuova EV per sfidare Tesla Model 3 e BMW i4

In base a recenti voci di corridoio, pare che Porsche abbia in sviluppo una berlina elettrica "compatta" che andrebbe a sfidare direttamente la Tesla Model 3 e l'imminente BMW i4, sia in termini di performance che per quanto concerne lo scalino d'ingresso.

La casa automobilistica tedesca starebbe soppesando l'impiego della promettente piattaforma PPE che muoverà la Audi A4 e-tron, e secondo gli insider andrebbe a chiamarsi Cajun: una nomenclatura depositata da Porsche nell'oramai lontano 2011.

Il progetto potrebbe trasformarsi nel terzo modello completamente elettrico del brand di Stoccarda, e tra le alte cose la Cajun consentirebbe a Porsche di evitare lo sviluppo di troppi elementi nuovi di zecca: all'atto pratico condividerebbe i medesimi elementi chiave che andranno a comporre la sportivissima Macan EV, comprese motorizzazioni, piattaforma e batterie.

"La natura modulare della piattaforma PPE ci consentirà di estendere la nostra line-up elettrica con un range di modelli differenti. E' stata ingegnerizzata tenendo in mente assetti standard e rialzati. Un secondo modello di berlina è possibile." Queste sono state le parole di un ingegnere Porsche non meglio specificato, il quale si è espresso non molte ore fa per Autocar.

Come avrete facilmente intuito, i marchi interni al Gruppo Volkswagen in alcuni casi lavorano insieme per ottimizzare i costi e massimizzare la tecnologia e i ricavi. In tal senso Audi e Porsche vanno spesso a braccetto, e di recente hanno unito le forze per portare alla luce la e-tron GT e la Taycan che, seppur presentano differenze sostanziali, fondamentalmente sono molto simili.

A ogni modo, se lo sviluppo della Porsche Cajun dovesse proseguire senza problemi, sarà lecito attendersi almeno due configurazione: una rapidissima a due motori e l'altra parsimoniosa con un solo propulsore.

