Porsche ti permette di stampare la tua impronta digitale sul cofano, ma costa 8.000$

Porsche ha introdotto una nuova possibilità di personalizzazione per i suoi veicoli, resa possibile grazie alla nuova tecnologia di direct printing - simile alla stampa ad iniezione. Ora è possibile stampare un'enorme riproduzione della propria impronta digitale sul cofano delle 911. Ma l'optional costa 8.000$.

"Il Direct printing consente di riprodurre design che non sarebbero possibili con la verniciatura tradizionale", ha spiegato Christian Will, Vice Presidente del Production Development di Porsche. "La vernice ora viene applicata sui componenti tridimensionale in modo istantaneo, e senza il rischio di irrorazione eccessiva."

"La possibilità di controllare i singoli ugelli consente di applicare in modo mirato ogni goccia di vernice,” ha continuato il dirigente di Porsche. “La complessità è legata alla necessità di coordinare tre tecnologie: la tecnologia robotica (controllo, sensori, programmazione), la tecnologia di applicazione (testina di stampa, gestione grafica) e la tecnologia di verniciatura (processo di applicazione, vernice)”.

In futuro sicuramente la tecnologia verrà utilizzata per consentire soluzioni di personalizzazione affascinanti, oggi però questa tecnologia viene impiegata esclusivamente per un optional decisamente insolito e... bruttino.

Porsche consente infatti di stampare la riproduzione della impronta digitale del cliente sul cofano della nuova 911 al costo di ben 8.000$. "Non esiste un design più personale della tua stessa impronta digitale", argomenta Porsche.