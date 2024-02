Porsche sta pensando ad un van di lusso? Ecco cosa sappiamo al riguardo

Porsche starebbe valutando l'idea di sviluppare un furgone di lusso completamente elettrico, nonostante l'associazione poco probabile tra il marchio Porsche e il concetto di minivan. Peter Varga, responsabile del design di Porsche, non ha escluso questa possibilità e ritiene che un furgone di lusso potrebbe adattarsi all'immagine del marchio.

Queste dichiarazioni di Varga prendono in considerazione il mutamento delle attitudini di consumo da parte dei clienti a partire dal processo di elettrificazione, che potrebbe portare all'optare per soluzioni sempre più "pratiche" come, appunto, i minivan. Questo ragionamento è stato fatto anche da Volvo che, con il nuovo EM 90, punta a rilanciare il segmento dei minivan con un tocco di lusso al loro interno.

Attualmente, il mercato vede la presenza di alcuni modelli di minivan elettrici, come, appunto, l'EM90 di Volvo, ma anche l'Xpeng X9, il Li Auto Mega e lo Zeekr 009; quest'ultimi principalmente destinati al mercato cinese (anche se è stato da poco annunciato che Zeekr 009 verrà esportato anche in Europa). Porsche potrebbe quindi essere influenzata da questa tendenza e valutare l'introduzione di un minivan di lusso nel proprio portfolio se questi già in commercio dovessero riscuotere successo.

Un possibile modello di riferimento potrebbe essere il concept Renndienst, precedentemente mostrato dalla Porsche, che potrebbe fornire un'ispirazione per un futuro minivan elettrico. Inoltre, la Porsche potrebbe considerare l'utilizzo della stessa piattaforma della Macan, il PPE, o potrebbe derivare dalla Volkswagen ID.Buzz, che non sta attualmente riscuotendo grande successo.

Questa mossa sarebbe simile a quella di Volvo, che ha lanciato con successo il suo grande minivan di lusso in Cina, dimostrando che c'è un mercato per veicoli premium di questo tipo. Se Porsche decidesse di seguire questa strada, potrebbe offrire un'alternativa di lusso in un segmento a loro praticamente sconosciuto, sfruttando il prestigio del marchio e la sua reputazione per l'innovazione e la qualità.